На выходных пожарные в Мурманской области чаще всего выезжали из-за мусора и гаражей

На минувших выходных, 19 и 20 ноября в Мурманской области пожарные и спасатели выезжали по тревоге 20 раз. Фото: Иван МАКЕЕВ

На минувших выходных, 19 и 20 ноября в Мурманской области пожарные и спасатели выезжали по тревоге 20 раз. Такие данные приводит Управление по ГОЧС и ПБ в Мурманской области.

- На возгорания пожарные выезжали 16 раз. Чаще всего горели мусор и гаражи. Также объектом пожара в выходные был двухэтажный нежилой деревянный дом, - отметили в ведомстве.

Напомним: недавно в Мурманске случился пожар в нежилом деревянном доме на улице Горького, 8. Теперь ветхое здание сносят. Процесс сняли на видео.

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