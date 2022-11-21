Фильм «Межсезонье» взял Гран-при фестиваля «Северный характер» в Мурманске

В Мурманске завершился традиционный кинофестиваль «Северный характер», который стал 14-м по счету. Фото: vk.com/northern_character

В Мурманске завершился традиционный кинофестиваль «Северный характер», который стал 14-м по счету. Гран-при жюри присудило основанному на реальных событиях фильму режиссера Александра Ханта «Межсезонье».

А актер ленты Константин Гацалов получил специальный приз «За лучшую роль второго плана».

- Жюри отсмотрело 95 работ. Это 4 сериала, 8 полнометражных фильмов, 8 документальных фильмов до 90 минут, 16 фильмов до 60 минут, 14 ТВ-программ, 35 короткометражных фильмов. Страны-участники: Россия, Иран, Индия, Кыргызстан, Казахстан, Швеция. Есть работа из Испании, созданная совместно с Россией.

Международное жюри в этом году представлено в самом большом составе – в количестве 10 человек из России, Белоруссии, Швеции, Армении, Сербии и России, двое – из Мурманска, - сообщили организаторы фестиваля.

С полным списком победителей в различных номинациях можно ознакомиться здесь.

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