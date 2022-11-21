Драка двух девушек на дороге в центре Мурманска попала на видео

Северянки вышли из машины и стали драться прямо на проезжей части. Фото: Скриншот видео

В Мурманске сняли на видео драку двух девушек. Те выясняли отношения у одного из ночных заведений на улице Полярные Зори. Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале «Регион 51».

Северянки вышли из машины и стали драться прямо на проезжей части. Что стало причиной конфликта - остается только догадываться.

- Я с тобой больше никуда не поеду, - сказала одна из девушек.

Тем не менее, вскоре страсти поутихли и обе поехали восвояси в одной машине.

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