Драка двух девушек на дороге в центре Мурманска попала на видео

Северянки вышли из машины и стали драться прямо на проезжей части. Фото: Скриншот видео
В Мурманске сняли на видео драку двух девушек. Те выясняли отношения у одного из ночных заведений на улице Полярные Зори. Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале «Регион 51».
Северянки вышли из машины и стали драться прямо на проезжей части. Что стало причиной конфликта - остается только догадываться.
- Я с тобой больше никуда не поеду, - сказала одна из девушек.
Тем не менее, вскоре страсти поутихли и обе поехали восвояси в одной машине.
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