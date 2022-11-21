Снос дома на улице Горького в Мурманске сняли на видео

Территория сноса не ограждена. Фото: скрин видео vk.com/murmansk_dtp
Недавно в Мурманске случился пожар в нежилом деревянном доме на улице Горького, 8. Теперь ветхое здание сносят. Процесс сняли на видео.
- Территория сноса не ограждена, может что-нибудь прилететь на вашу машину, - предупреждают северян в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+).
Напомним: 15 ноября рядом с Кильдинстроем начался пожар на складе автопокрышек. На борьбу с огнем ушли почти сутки.
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