Снос дома на улице Горького в Мурманске сняли на видео

Территория сноса не ограждена. Фото: скрин видео vk.com/murmansk_dtp

Недавно в Мурманске случился пожар в нежилом деревянном доме на улице Горького, 8. Теперь ветхое здание сносят. Процесс сняли на видео.

- Территория сноса не ограждена, может что-нибудь прилететь на вашу машину, - предупреждают северян в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

Напомним: 15 ноября рядом с Кильдинстроем начался пожар на складе автопокрышек. На борьбу с огнем ушли почти сутки.

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