Пьяный житель Североморска ударил полицейского об стену

Протрезвев, мужчина раскаялся в том, что сделал. Суд приговорил его к штрафу в 40 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области вынесли приговор 29-летнему жителю Североморска. Как сообщили в СУ Следственного комитета региона, его обвиняли по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В ночь на 28 сентября мужчина перебрал с алкоголем и устроил дебош в одном из подъездов на улице Гаджиева. Там он стал ломиться в чужие квартиры. Взволнованные жильцы вызвали полицию.

- Прибывший сотрудник полиции предложил мужчине проследовать с ним в отдел. На что возмущенный злоумышленник схватил его за форму и со значительной силой ударил о стену, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Протрезвев, мужчина раскаялся в том, что сделал. Суд приговорил его к штрафу в 40 тысяч рублей.

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