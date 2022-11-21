Андрей Чибис о спортшколе без воды: Это про формализм

В администрации Мурманска обещали приложить усилия для решения проблемы. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

19 ноября в Мурманске прошла очная встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с горожанами. На ней озвучили проблему, что в одной из спортшкол города нет воды. На оперативном совещании 21 ноября глава региона обратился к руководству облцентра с просьбой прокомментировать, было ли найдено решение.

- На Полярной Дивизии, 5 арендуют для тренировок помещение, стадион не подключен к водоснабжению. Занимают 150 ребят, - отметил Андрей Чибис.

- Это ангар, который изначально не был подключен к коммунальным услугам, свяжемся с собственником, и посмотрим, чем можно помочь. Но выполнять работы за счет муниципалитета в частном строении, к сожалению, не можем, - ответила заместитель главы администрации города Мурманска Валентина Доцник.

- Это про формализм и не формализм. Там же детки занимаются. Я не прошу из бюджета выделить деньги. Есть задача сделать так, чтобы вода была, для того есть много инструментов. Поймите ситуацию, поговорите с водоканалом, - поручил Андрей Чибис.

В администрации Мурманска обещали приложить усилия для решения проблемы.

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