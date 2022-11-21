В Мурманской области мужчины больше северянок любят дарить подарки

Специалисты накануне новогодних праздников провели в Мурманской области на тему, что нравится больше: дарить или получать подарки.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Специалисты накануне новогодних праздников провели в Мурманской области на тему, что нравится больше: дарить или получать подарки.
Большинство северян ответили, что оба процесса захватывают их одинаково. При этом 8% опрошенных сказали, что в принципе не любят оба процесса.
- Женщины чаще мужчин считают и дарение, и получение подарков одинаково волнующим. Среди мужчин больше тех, кому процесс преподнесения подарков нравится больше получения, - отметили в компании SuperJob, проводившей исследования.
Напомним: согласно статистике, Мурманская область вошла в топ-10 самых курящих регионов страны.
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