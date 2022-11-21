С начала года в Мурманской области произошло 11 ДТП с участием автобусов

Все аварии случились потому, что водители автобусов нарушали ПДД. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», которое покажет, как водители общественного транспорта соблюдают ДТП, исправны ли машины для пассажирских перевозок.

В том числе водителей будут проверять на трезвость, в порядке ли ли их документы и т. д.

- По итогам девяти месяцев 2022 года на территории Мурманской области совершено 11 дорожно-транспортных происшествия участием автобусов, 14 человека получили ранения, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

Все аварии случились потому, что водители автобусов нарушали ПДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru