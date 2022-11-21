С начала года в Мурманской области произошло 11 ДТП с участием автобусов

Все аварии случились потому, что водители автобусов нарушали ПДД.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», которое покажет, как водители общественного транспорта соблюдают ДТП, исправны ли машины для пассажирских перевозок.
В том числе водителей будут проверять на трезвость, в порядке ли ли их документы и т. д.
- По итогам девяти месяцев 2022 года на территории Мурманской области совершено 11 дорожно-транспортных происшествия участием автобусов, 14 человека получили ранения, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.
Все аварии случились потому, что водители автобусов нарушали ПДД.
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