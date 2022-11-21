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НовостиОбщество21 ноября 2022 8:49

Прокуратура нашла нарушения в работе ОМВД в Мончегорске

Проверка проходила в рамках противодействию коррупции
Ника СВЕТЛОВА
По итогам проверки начальнику отдела внесли представление, чтобы ситуация была исправлена.

По итогам проверки начальнику отдела внесли представление, чтобы ситуация была исправлена.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Прокуратура Мурманской области обнаружила нарушения в работе ОМВД по городу Мончегорску по части противодействия коррупции. По итогам проверки начальнику отдела внесли представление, чтобы ситуация была исправлена.

- Были выявлены нарушения при отражении размера полученных в отчетном периоде доходов, случаи неотражения банковских счетов, нарушения требований к оформлению справок, - отметили в надзорном ведомстве.

Напомним: летом в адрес директора Мурманского областного художественного музея внесли представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.

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