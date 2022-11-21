В Никеле вор дважды проник в один и тот же гараж

В Никеле задержали 24-летнего местного жителя, которого обвиняют в краже. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Никеле задержали 24-летнего местного жителя, которого обвиняют в краже. Молодой человек дважды вернулся на место преступления.

Он приметил гараж на улице Лесной, который показался ему заброшенным. Северянин сломал замок ломом и проник внутрь, надеясь найти вещи для продажи.

- Внутри помещения он увидел автомобиль марки ВАЗ-2105, но не обнаружив ничего ценного, покинул гараж, закрыв ворота на прихваченное с собой запорно-пломбирующее устройство, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

После житель Никеля купил ВАЗ-2107, который требовал ремонта. Молодой человек вспомнил про гараж и стоящую внутри машину, поэтому пошел туда за запчастями.

- Фигурант подъехал ночью к боксу и перерезал оставленные им на воротах пломбы. Он снял с ВАЗ-2105 лобовое стекло, передние двери, передний бампер и фары, - добавили в полиции.

Но оказалось, что гараж не заброшен, 75-летняя владелица обнаружила взлом и обратилась с заявлением в УМВД. Молодой человек был неосторожен и оставил отпечатки пальцев и следы от обуви, по которым его вычислили. Сейчас северянин находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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