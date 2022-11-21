В Мурманске пройдет Арктический инновационный форум

В Мурманской области 25 ноября откроется Арктический инновационный форум, который объединит представителей вузов и компании.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске 25 ноября откроется Арктический инновационный форум, который объединит представителей вузов и компании.
- Основная цель – активизировать «инновационный тонус» в регионе. Это будет способствовать позиционированию Мурманской области как центра инновационной повестки в решении технологических задач при развитии якорных проектов в Арктике, - сообщили организаторы.
В рамках форума состоится расширенное заседание Координационного Совета Мурманской области по научно-технической и инновационной политике.
Напомним: 22 ноября в Мурманске стартует межрегиональный очно-заочный марафон педагогического опыта «Народные художественные промыслы и ремесла регионов России в приобщении детей к культурному наследию Отечества». Он объединит порядка 100 сотрудников образования.
А 4 и 5 ноября в столице Заполярья проходил первый Форум народных мастеров Мурманской области «Сохранение и популяризация культурного наследия: художественные ремесла региона». Мероприятие приурочено к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.
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