В Мурманской области ожидается до -18 градусов мороза

Также северяне предупреждают о сильном гололеде, который опасен как для пешеходов, так и для водителей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области погода наконец становится зимней. Региональный гидрометцентр обещает днем 21 ноября от -4 до -18 градусов мороза.

- Местами пройдет небольшой снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер юго-западный, западный слабый, - отметили синоптики.

Также северяне предупреждают о сильном гололеде, который опасен как для пешеходов, так и для водителей.

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