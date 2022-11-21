Безответно влюбленный мурманчанин угрожал убить возлюбленную гвоздодером

Северянину грозит до двух лет лишения свободы. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Мурманске задержали 39-летнего мужчину за то, что он угрожал убить женщину, в которую был безответно влюблен.

Северяне были соседями по лестничной площадке, но несмотря на то, что знали друг друга не первый год, взаимной симпатии не возникло. Мужчина пришел к 35-летней любимой, чтобы выяснить отношения.

- Он взял из дома гвоздодер и направился к потерпевшей. Но женщина ему дверь не открыла, тогда мужчина стал выкрикивать слова угрозы убийством. Хозяйка квартиры, испугавшись неадекватного поведения мужчины, вызвала полицию, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Ранее задержанный уже был судим за уголовное преступление. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Северянину грозит до двух лет лишения свободы.

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