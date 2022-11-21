В Мурманске пройдет очно-заочный марафон педагогического опыта

Мероприятие предполагает очное участие. Фото: Антон ЗАБИРОВ

22 ноября в Мурманске стартует межрегиональный очно-заочный марафон педагогического опыта «Народные художественные промыслы и ремесла регионов России в приобщении детей к культурному наследию Отечества». Он объединит порядка 100 сотрудников образования.

Мероприятие предполагает очное участие, участники марафона встрется в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой, а также дистанционное участие в «Библиотека для педагога» в «ВКонтакте».

- Педагоги расскажут об организации увлекательных занятий, проектов, уроков, внеклассных и внешкольных мероприятий по ознакомлению детей с народным декоративно-прикладным искусством, имеющим в каждом регионе свои отличительные черты и стилевые особенности развития, - отметили организаторы. Напомним: учительница из школы №4 в Апатитах Вероника Дмитриева победила во всероссийской олимпиаде педагогов начальной школы «Мой первый учитель».

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