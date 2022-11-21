Андрей Чибис про «СОПКИ»: Они должны быть свободными и привлекательными для молодежи

На минувших выгодных губернатор Мурманской области Андрей Чибис вместе с руководством Мурманска посетил молодежное пространство «СОПКИ». Фото: Наталья ЛОБАНОВА

На минувших выгодных губернатор Мурманской области Андрей Чибис вместе с руководством Мурманска посетил молодежное пространство «СОПКИ», которое открылось в ноябре на улице Марата.

- Хочу отметить: это касается и других муниципалитетов: важно не зарегламентировать работу так, что ребята не пойду в «СОПКИ». Они должны иметь постоянную событийную повестку. Но фактическими хозяевами должна быть молодежь, конечно, надо следить за порядком, должен быть куратор. Но «СОПКИ» должны быть привлекательными и свободными для людей, - отметил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: 16 ноября в поселке Высоком открылось новое спортивное пространство - «СОПКИ.SPORT».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru