К отправке в зону СВО готовят 20 тонн гуманитарной помощи из Мурманской области

К отправке готовят 20 тонн гуманитарной помощи. Фото: Олег УКЛАДОВ

В конце сентября в Мурманской области стартовала акция «Север помогает» по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих-участников СВО и мобилизованных. Сейчас в регионах готовят к отправке новую партию гуманитарной помощи, всего 20 тонн. Ранее ушел груз весом в 30 тонн.

- 17 муниципальных отделений объединяют 500 волонтеров. Приоритет – помощь мобилизованным и их семьям. Мы со своей стороны продолжаем обеспечивать бойцов. При помощи Северного флота все отправляем к местам дислокации, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Он напомнил о работе Центра поддержки семей мобилизованных, который активно помогает родных таких северян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru