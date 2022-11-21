В Мурманской области на зарплаты бюджетников дополнительно направят 2 млрд рублей

Бюджетникам Мурманской области повысят зарплаты в 2022 году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области на увеличение зарплат работников бюджетной сферы планируют направить дополнительно 2 миллиарда рублей. Соответствующий законопроект 18 ноября внес на рассмотрение в Мурманскую областную Думу внес губернатор Андрей Чибис.

- Эти деньги получат работники системы образования, культуры, здравоохранения и отдельная категория – социальная политика и социальная поддержка. Всего 15 тысяч человек. Прекрасно понимаем ситуацию с ростом цен, - отметил Андрей Чибис.

Он подчеркнул, что надеется на скорейшее рассмотрение документа в региональном парламенте. При таком раскладе зарплаты вырастут уже в этом году.

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