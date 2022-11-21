Две команды из Мурманской области вышли в финал Международной лиги КВН

Команда КВН «Для вас». Фото: vk.com/murmanliga

В Минске прошел полуфинал Международной лиги КВН-2022. В лигу по итогам 33-го международного фестиваля «КиВиН» в Сочи попали две заполярные команды.

По итогам фестиваля в Республике Беларусь в финал прошли «Для вас» и «Сборная Заозерска».

Напомним: 12 ноября в ДК им. Кирова в Мурманске впервые прошел Кубок губернатора Мурманской области по КВН.

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