Две команды из Мурманской области вышли в финал Международной лиги КВН

Команда КВН «Для вас». Фото: vk.com/murmanliga
В Минске прошел полуфинал Международной лиги КВН-2022. В лигу по итогам 33-го международного фестиваля «КиВиН» в Сочи попали две заполярные команды.
По итогам фестиваля в Республике Беларусь в финал прошли «Для вас» и «Сборная Заозерска».
Напомним: 12 ноября в ДК им. Кирова в Мурманске впервые прошел Кубок губернатора Мурманской области по КВН.
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