Восемь мероприятий в Мурманской области были отмечены на Russian Event Awards

Восемь мероприятий в Мурманской области были отмечены на федеральном уровне. Фото: минкульт Мурманской области

В Москве подвели итоги XI национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Мурманскую область на нем представляли восемь мероприятий.

- Обладателями Гран-при стали гастрономический Фестиваль «Вкус Арктики» и Imandra Viking Fest, в числе лучших также наши заполярные Арктический фестиваль «Териберка», мончегорский семейный фестиваль гаражной культуры «Гаражане», фестиваль молодежных субкультур и резиденция вдохновения «АртАрктика», - сообщили в министерстве культуры Мурманской области.

Также фестиваль фольклора «Беломорье» в Умбе стал вторым в номинации «Лучшее этнокультурное событие», а форум «КультАрктика» - третьим в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства – население свыше 100 000».

Напомним: 25 ноября в Мурманске откроется международная выставка-ярмарка «Сокровища саамской земли», которая пройдет уже в шестой раз. Площадкой для мероприятия станет ДК им. С.М. Кирова. А 11 ноября в Мурманском областном художественном музее открылась выставка «Рафаэль. Версии» из собрания Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств. Северяне могут увидеть лучшие копии произведений Рафаэля от представителей русской академической школы.

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