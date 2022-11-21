Индивидуальный предприниматель из Кандалакши пытался за взятку выиграл тендер на поставку угля

Индивидуальный предприниматель за взятку хотел подменить конкурсную документацию. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мурманской области вынесли приговор индивидуальному предпринимателю, которого обвиняли по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере).

Северянин принял решение участвовать в тендере, который в июне объявило муниципальное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство». Компания обвиняемого, в случае победы в аукционе, должна была поставлять каменный уголь. Однако выиграть компания не смогла.

- Тогда мужчина обратился к члену комиссии по осуществлению закупок предприятия и предложил взятку за подмену конкурсной документации, что позволило бы индивидуальному предпринимателю стать победителем и осуществлять поставку каменного угля, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Индивидуального предпринимателя задержали 10 июня при попытке передать 200 тысяч рублей. Суд присудил ему штраф в миллион рублей.

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