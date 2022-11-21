БПК «Адмирал Левченко» отработал взаимодействие с вертолетами Ка-27

БПК «Адмирал Левченко» вернулся в Североморск. Фото: правительство Мурманской области

БПК «Адмирал Левченко» вернулся в Североморск после отработки взаимодействия с экипажами вертолетов Ка-27, в том числе взлетов и посадки. Задача была в проверке радиотехнического вооружения на борту корабля, а также комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.

- Также экипаж большого противолодочного корабля выполнил комплекс учебно-боевых задач по своему основному предназначению - по поиску и противодействию подводным лодкам, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Напомним: В Североморске встретили учебный корабль «Смольный» с курсантами Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О Макарова на борту.

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