Минстрой отметил Мурманскую область благодарственным письмом за «Умный город»

Ирек Файзуллин вручил письмо Александре Никипеловой. Фото: правительство Мурманской области

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин отметил благодарственным письмом Мурманскую область за реализацию проекта «Умный город». Его вручили заместителю губернатора Мурманской области – министру цифрового развития региона Александре Никипеловой.

- В 2022 году мы начали активную работу над цифровизацией сфер общественной безопасности и здравоохранения, продолжали модернизировать Систему мониторинга уборки территорий Мурманской области, которая надеемся, отлично покажет себя этой зимой, - отметила Александра Никипелова.

Напомним: в июле 2022 года Мурманск принял форум «Умный город: Новые вызовы». В Заполярье обсудили вопросы цифровой трансформации.

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