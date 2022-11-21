Художники Мурманской области представят свои работы на выставке «Заполярье-2022»

Выставка "Заполярье" - это своеобразный отчет художников о работе за год. Фото: vk.com/murmanskmuseum

30 ноября в Мурманском областном художественном музее откроется выставка «Заполярье-2022», которая объединит работы художников Заполярья. Увидеть их работы можно будет до 25 декабря.

- Это своеобразный творческий отчет мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области за год. Экспозицию отличают искренность, самобытность и, конечно же, местный колорит, - отметили в музее.

Всего гости увидят 100 работ.

Напомним: 25 ноября в Мурманске откроется международная выставка-ярмарка «Сокровища саамской земли», которая пройдет уже в шестой раз. Площадкой для мероприятия станет ДК им. С.М. Кирова.

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