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НовостиОбщество20 ноября 2022 21:38

Андрей Чибис: Караваны доставляли противнику столько хлопот, что за ними даже охотились вражеские самолеты и разведчики

В Мурманской области провели митинг у памятника оленетранспортным батальонам
Ника СВЕТЛОВА
Митинг прошел у памятника оленетранспортным батальонам. Фото: правительство Мурманской области

Митинг прошел у памятника оленетранспортным батальонам. Фото: правительство Мурманской области

20 ноября в Мурманске ко Дню памяти о подвиге бойцов оленетранспортных батальонов провели митинг в знаковом месте - у памятника оленетранспортным батальонам.

- Они помогали вывозить раненых с поля боя и доставлять на передовую оружие. На их счету больше 17 тысяч тонн перевезенных боеприпасов и свыше 10 тысяч вывезенных людей. Они отправились на фронт Великой Отечественной войны еще в ноябре 1941. Караваны доставляли противнику столько хлопот, что за ними даже охотились вражеские самолеты и разведчики, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: на памятник оленетранспортным батальонам выделили грант из бюджета Мурманской области. «Ассоциация кольских саамов» получила 8 миллионов рублей.

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