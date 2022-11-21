22 ноября дорогу Кола - Серебрянские ГЭС перекроют из-за взрывов

Дорогу Кола-Серебрянские ГЭС закроют 22 ноября. Фото: правительство Мурманской области

Во вторник, 22 ноября, водителей в Мурманской области ждут неудобства. Как сообщает Мурманскавтодор, перекрывать будут дорогу Кола - Серебрянские ГЭС.

- С 14.00 до 15.00 будут проводиться взрывные работы на участке реконструкции мостового перехода через реку Эйнч, - уточнили в Мурманскавтодоре.

Дорогу закроют для всех видов транспорта. Речь идет об участке 102 километр +814 метров.

Напомним: в Мурманской области продолжается реконструкция дороги до Териберки. Срок завершения всех работ определен - 30 сентября 2024 года, а ход разделен на три этапа, первый из которых уже завершен. В 2022 году подрядчик приступил ко второму и третьему участкам.

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