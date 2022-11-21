В Минцифре рассказали, как получить пластиковый ЕСПБ вместо бумажного

Пластиковым ЕСПБ пользуется более 40 тысяч человек. Фото: правительство Мурманской области

С 19 декабря в Мурманской области перестанут выдавать бумажные Единые социальные проездные билеты (ЕСПБ), их заменят на пластиковые версии. Ей сейчас пользуются порядка 40 тысяч северян.

Получить пластиковую версию можно в любом МФЦ Мурманской области.

- Для получения услуги потребуется предоставить документ, удостоверяющий личность заявителя или личность и полномочия его представителя; сведения, подтверждающие проживание заявителя на территории Мурманской области; удостоверение, справку или свидетельство, подтверждающие право заявителя на льготу. По заявлению на изготовление карты для инвалида I группы или ребёнка-инвалида оформляются две транспортные карты на имя инвалида или ребенка-инвалида, одна из которых с отметкой «Для сопровождающего лица», - сообщили в министерстве цифрового развития Мурманской области. Функцию ЕСПБ скоро будет выполнять Единая карта жителя Мурманской области.

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