В Североморске грузовой автомобиль задавил женщину. Ищут свидетелей

Пострадавшая женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Фото: vk.com/sufps48mchs
Вечером 11 ноября в Североморске у кафе «Дружба» произошла смертельная авария: под колеса грузовика FAW попала женщина. Травмы, которые получила женщина 1957 года рождения, оказались не совместимы с жизнью. ОГИБДД по городу Североморск ищет свидетелей ДТП.
- Если вы обладаете какой-либо информацией, просьба позвонить в ОГИБДД по ЗАТО Североморск и Островной по телефону 5-17-45, 5-15-90 или 02,- сообщили в УГИБДД по Мурманской области.
Северянка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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