В Коле поймали автомобилиста с поддельными водительскими правами

В отношении ранее несудимого мужчины возбуждено уголовное дело. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Коле задержали 34-летнего мурманчанина с фальшивыми водительскими правами. Мужчина предъявил подделку, когда его остановили автоинспекторы для проверки документов. Удостоверение направили на экспертизу.

- Было установлено, что водительское удостоверение изготовлено при помощи струйного принтера цветной печати. Северянин рассказал полицейским, что подложный документ он купил пару лет назад в Москве за 20 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении ранее несудимого мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ. Ему грозит до одного года лишения свободы.

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