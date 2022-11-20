Жительница Мурманска сломала ногу на обледеневшей лестнице

Женщина отметила, что дороги совсем не посыпают. Фото: vk.com/murmanskgroup

В Мурманске сейчас кругом гололедица, причем сильная. Местная жительница рассказала в соцсетях, что упала на обледеневшей лестнице и сломала ногу. Ей наложили гипс.

- Улица Полярный Круг находится на сопке. Чтобы спуститься на Кольский проспект, необходимо пройти не по одной лестнице. Наш район представляет собой настоящий каток — дворников нет, все обледенело, дороги не посыпают от слова совсем, - написала женщина в паблике "Мурманск" (18+).

Напомним: Мурманскую область настигнут морозы до -20 градусов.

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