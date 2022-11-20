В Зареченске спустя 64 года обновили культурно-досуговый центр «Космос»

Одной из приоритетных задач стало сохранение исторического облика постройки. Фото: gov-murman.ru

В Зареченске после капитального ремонта открылся культурно-досуговый центр «Космос». Здание, построенное в 1958 году, преобразили в рамках нацпроекта «Культура». За 64-летнюю историю в клубе ни разу не проводили капремонт.

- Одной из приоритетных задач стало сохранение исторического облика постройки. После завершения ремонтных работ обновленный центр стал более комфортным и функциональным, а помещения центра объединили все преимущества современного пространства, - сообщили в минкультуры Мурманской области.

Открытие обновленного центра стало отличным подарком к юбилею поселка. В клубе прошел концерт «Юбилей собирает друзей», на котором сотрудники центра объявили о начале нового творческого сезона в перерожденном «Космосе».

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