В Кандалакше 16 спасателей тушили нежилой деревянный дом

Причина пожара устанавливается. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Утром 20 ноября в Кандалакше на улице Кировской, 13 загорелся нежилой деревянный дом. На месте происшествия работали 16 огнеборцев.

- В первом подъезде обгорела лестничная площадка, конструкции первого и второго этажей на общей площади 70 квадратных метров. Во втором подъезде обгорели конструкции первого этажа на площади 8 квадратных метров. Обгорела кровля на площади 10 квадратных метров, - сообщили в МЧС региона.

Пожар ликвидирован в 11.42. Причина случившегося устанавливается.

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