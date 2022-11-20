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НовостиЗдоровье20 ноября 2022 11:56

164 жителя Мурманской области заболели коронавирусом за неделю

85 из них приходится на Мурманск
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 144 501.

Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 144 501.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным оперативного штаба, за неделю, с 13 ноября по 19 ноября, 164 жителя Мурманской области заразились коронавирусом.

- Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 144 501, - уточнили в оперштабе региона.

Больше всего заболевших за неделю приходится на Мурманск (+85), Мончегорск (+19).

Напомним: коллективный иммунитет от коронавируса в Мурманской области равен 18,5%.

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