В Мурманске вспыхнувший гараж тушили 14 огнеборцев

Причина пожара устанавливается. Фото: vk.com/mchs_murmansk
Утром 20 ноября в Мурманске на улице Рогозерской, в ГСК № 28, вспыхнул гараж.
- Обгорели стены, потолок, пол, въездные ворота, внутренние конструкции и личные вещи на общей площади 90 квадратных метров. Обрушилась крыша, гараж закопчен по всей площади, - сообщили в МЧС региона.
Пожар ликвидирован в 10.27. На месте происшествия работали три пожарно-спасательных подразделения - 14 человек личного состава, 4 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru