В Мурманске вспыхнувший гараж тушили 14 огнеборцев

Причина пожара устанавливается. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Утром 20 ноября в Мурманске на улице Рогозерской, в ГСК № 28, вспыхнул гараж.

- Обгорели стены, потолок, пол, въездные ворота, внутренние конструкции и личные вещи на общей площади 90 квадратных метров. Обрушилась крыша, гараж закопчен по всей площади, - сообщили в МЧС региона.

Пожар ликвидирован в 10.27. На месте происшествия работали три пожарно-спасательных подразделения - 14 человек личного состава, 4 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

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