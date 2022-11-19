В Апатитах, Кировске и Ковдорском районе выявили паленую молочную продукцию

В Заполярье приезли молоко от компаний-призраков. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

В Мурманской области выявили фальсифицированную молочную продукцию. Об этом предупреждает региональный Роспотребнадзор.

Ее производителями значатся ООО «МИЛКОПТ» и ООО «Керженский молочный комбинат» из Республики Татарстан. - По информации Управления Роспотребнадзора Татарстан данные изготовители по указанным в маркировке адресам деятельность по производству молочной продукции не осуществляют, следовательно, являются «предприятиями–призраками», - отметили в региональном Роспотребнадзоре.

Бюджетные учреждения в Заполярье просят быть внимательнее в закупках.

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