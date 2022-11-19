В Мурманске три дня будет работать выставка-ярмарка «Сокровища саамской земли»

Выставка-ярмарка продлится три дня. Фото: Олег ФИЛОНОК

25 ноября в Мурманске откроется международная выставка-ярмарка «Сокровища саамской земли», которая пройдет уже в шестой раз. Площадкой для мероприятия станет ДК им. С.М. Кирова.

Выставка-ярмарка объединит мастеров из разных регионов от Карелии, Коми, НАО, ЯНАО, Якутии о Камчатского и Алтайского краев, Архангельской, Мурманской и Томской областей. - Гостей ждет Форум «Сохранение культуры коренных народов Арктики: новые подходы и перспективы развития», тематические площадки, выставка-продажа изделий народно-художественных промыслов, образовательные лекции, мастер-классы, презентация произведений на саамскую тематику, лекции по минералогии, конкурсы, - сообщили в министерстве внутренней политики Мурманской области. «Сокровища саамской земли» будет работать три дня с 25 по 27 ноября.

Напомним: в Мурманске завершился конкурс «Саамское наследие».

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