В Североморске откроют региональный центр Всероссийского музея А.С. Пушкина

В Североморске откроется региональный центр Всероссийского музея А.С. Пушкина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области появится свой региональный центр Всероссийского музея А.С. Пушкина. Его разместят во флотской столице на базе Североморской централизованной библиотечной системы, и он станет 23-м по счету в стране.

- Кроме изобразительных и справочных материалов в региональные центры передаются научно-популярные фильмы, издания музея, мультимедиаресурсы. У северян появится возможность совершить виртуальную прогулку по комнатам в последней квартире Пушкина на Мойке, 12, учебным классам Лицея, залам усадьбы Г. Р. Державина, - сообщили в министерстве информационной политики Мурманской.

Отроет центр в Североморске заведующая Медиацентром Всероссийского музея А.С. Пушкина Ирина Розина.

Напомним: в Мурманской области открываются модельные библиотеки.

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