«Мы первыми в России начали заливку естественного льда». На стадионе «Строитель» в Мурманске готовятся к открытию сезона

На стадионе "Строитель" готовят лед для катания и хоккейных матчей. Фото: vk.com/skstroitel
На стадионе «Строитель» в Мурманске начали заливать каток. Об этом сообщили в группе спортивного объекта в «ВКонтакте».
- Мы как всегда первыми в России начали заливку естественного льда на открытом стадионе, - отметили представители «Строителя».
В декабре на нем состоятся домашние матчи хоккейного клуба «Мурман».
Напомним: весной неизвестные устроили на стадионе погром.
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