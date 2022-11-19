«Мы первыми в России начали заливку естественного льда». На стадионе «Строитель» в Мурманске готовятся к открытию сезона

На стадионе "Строитель" готовят лед для катания и хоккейных матчей. Фото: vk.com/skstroitel

На стадионе «Строитель» в Мурманске начали заливать каток. Об этом сообщили в группе спортивного объекта в «ВКонтакте».

- Мы как всегда первыми в России начали заливку естественного льда на открытом стадионе, - отметили представители «Строителя».

В декабре на нем состоятся домашние матчи хоккейного клуба «Мурман».

Напомним: весной неизвестные устроили на стадионе погром.

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