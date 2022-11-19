Здание общежития железнодорожников в Мурманске получило охранное обязательство

Здание на улице Папанина, 30 - одно из самых красивых в Мурманске с точки зрения архитектурных решений. Фото: domofoto.ru

Министр культуры Мурманской области Ольга Обухова подписала распоряжение об утверждении охранного обязательства в отношении здания общежития железнодорожников. Оно имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Здание находится на улице Папанина, 30 и по праву считается одним из самых красивых в городе, однако сейчас находится в удручающем состоянии. Так, проверка прокуратуры обнаружила многочисленные трещины в фасаде и фундаменте. Надзорное ведомство предписало срочно отремонтировать строение.

Копию распоряжения минкульта получит собственник здания, который допустил, что объект культурного наследия разоушается.

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