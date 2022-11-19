С 1 декабря Единый социальный проездной билет в Мурманской области будет пластиковым

ЕСПБ теперь будет только пластиковым. Фото: gov-murman.ru

В Мурманской области изменится внешний вид Единого социального проездного билета (ЕСПБ). С 1 декабря прекращается выпуск бумажной версии в пользу пластика. Пластиковая версия действует в регионе уже два года, ей пользуются 40 тысяч северян.

- Ими можно воспользоваться как для проезда в городском, так и в пригородном общественном транспорте Мурманской области, – сообщила Инна Шахова, генеральный директор Кольского геологического информационно-лабораторного центра.

Осенью 2022 года стартовала выдача единых карт жителей Мурманской области. Получить ее могут все северяне старше 14 лет. В ближайшее время эта карта будет выполнять и функции ЕСПБ.

Напомним: жители Мурманской области могут пройти идентификацию для карты болельщика через МФЦ. Заявление подается через Госуслуги.

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