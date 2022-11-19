Люди в черном. В Мурманске пешеход упал на капот

Пешеход упал на лобовое стекло машины и разбил его [снимок носит иллюстративный характер]. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Видеорегистратор машины записал необычное ДТП, которое случилось в Мурманске на улице Шабалина.

Здесь молодой человек в черной одежде резко выбежал на дорогу перед движущимся автомобилем. И хотя авто пыталось затормозить, избежать столкновения не удалось, тем более, что мужчина резко прыгнул на капот, разбив лобовое стекло.

Светофора или нерегулируемого пешеходного перехода рядом не было.

Напомним: в Мурманске водитель сбил на дороге другого водителя, который стоял у сломанной машины.

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