Люди в черном. В Мурманске пешеход упал на капот

Пешеход упал на лобовое стекло машины и разбил его [снимок носит иллюстративный характер].
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Видеорегистратор машины записал необычное ДТП, которое случилось в Мурманске на улице Шабалина.
Здесь молодой человек в черной одежде резко выбежал на дорогу перед движущимся автомобилем. И хотя авто пыталось затормозить, избежать столкновения не удалось, тем более, что мужчина резко прыгнул на капот, разбив лобовое стекло.
Светофора или нерегулируемого пешеходного перехода рядом не было.
Напомним: в Мурманске водитель сбил на дороге другого водителя, который стоял у сломанной машины.
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