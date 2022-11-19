В Мурманске завершили строительство детского сада на 80 мест

Строительство нового детсада на улице Капитана Орликовой обошлось в 227 миллионов рублей. Фото: правительство Мурманской области

В Мурманске на улице Капитана Орликовой завершилось строительство детского сада за 227 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Демография». Решение о строительстве детского сада именно здесь приняли сами жители микрорайона - за это проголосовало более 2 тысяч горожан.

Работы начались в 2020 году и должны были завершится в 2021-м, однако в график не уложились, так как строители наткнулись на неучтенную во время изыскательных работ скалу. Из-за этого пришлось проводить дополнительные буровзрывные работы. Также повлияли пандемия и антироссийские санкции.

- Если вопрос с поддержкой подрядчика в условиях сложной экономической ситуации удалось решить оперативно, то для отведения ручья, изменившего свое русло из-за буровзрывных работ, пришлось ждать благоприятных погодных условий, - сообщила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

Напомним: в ноябре на финальную стадию вышло строительство детского сада в Алакуртти. А 1 сентября детей принял новый детский сад на улице Достоевского в Мурманске.

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