Мурманская область и Камчатский край подписали соглашение о сотрудничестве

Владимир Солодов и Андрей Чибис подписали соглашение о сотрудничестве регионов. Фото: скриншот видео/t.me/andrey_chibis

19 ноября в Мурманске состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Мурманской областью и Камчатским краем.

- В первую очередь нам интересно развитие Севморпути, рыбная промышленность, туризм и программы для молодежи. Всего же планируем активировать совместную работу более чем по 20 направлениям. Уверен, расстояние в тысячи километров не будет помехой в реализации наших планов, - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: глава Камчатского края Владимир Солодов прибыл в Заполярье 18 ноября. Оба региона - конечные пункты Севморпути и заинтересованы в его развитии.

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