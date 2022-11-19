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НовостиОбщество19 ноября 2022 8:56

Охотники в Мурманской области незаконно настреляли птиц на 50 тысяч рублей

За пять дней сотрудники минприроды рассмотрели 11 дел об административных правонарушениях
Ника СВЕТЛОВА
Северяне охотились без разрешения или использовали незаконные боеприпасы.

Северяне охотились без разрешения или использовали незаконные боеприпасы.

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Пять ружей изъяли у жителей Мурманской области, которые занимались незаконной охотой на птиц. Браконьеры принесли ущерб биоресурсам на сумму 49600 тысяч рублей.

- Охотники незаконно добыли две особи глухаря, одну особь тетерева и одну особь рябчика, - сообщили в министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

У одних нарушителей не было разрешения на охоту, другие использовали запрещенные боеприпасы. Все это выявили госинспекторы во время рейдов, по итогам их работы были составлены 11 дел об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты».

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