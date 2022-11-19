В Мурманске открылся первый международный фестиваль «Арктическая сцена»

Фестиваль «Арктическая сцена» продлится до 24 ноября. Фото: правительство Мурманской области

18 ноября в Мурманске торжественно открыли первый международный фестиваль «Арктическая сцена». До 24 ноября северяне могут увидеть не только лучшие постановки заполярных театров, которые были отобраны во время регионального этапа, но и спектакли театров из других регионов РФ и стран: Республики Беларусь, Архангельска, Рязани, Перми, Челябинска, Петрозаводска.

- Начинается новый этап в театральной жизни Мурманска. Подчеркну, что надо давно жить, чтобы знать: в свое время Мурманск был театральным центром Севера России. Здесь были потрясающие режиссеры, актеры, поезда из Ленинграда шли постоянно то на премьеры, то на круглые столы, фестивали. Потом началась перестройка, и ситуация резко изменилась, - рассказала председатель жюри, театровед, заведующая кабинетами драматических и национальных театров СТД РФ Марина Корчак. - И этот фестиваль возрождает былую славу Мурманска. Тяжело начинать, но потом я уверена, что театры будут бороться за участие в нем.

Оценивать постановки на конкурсной основе будет профессиональное и альтернативное жюри. Ознакомиться с программой можно в группе «Арктической сцены» в «ВКонтакте».

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