У 21-летнего жителя Апатитов нашли амфетамин в крупном размере

Молодого человека задержали с амфетамином. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

21-летнему жителю Апатитов грозит до 10 лет лет лишения свободы за незаконный оборот наркотиков. Молодого человека правоохранители задержали на улице Бредова.

- Во время личного досмотра стражи порядка обнаружили сверток из полимерной пленки с белым порошкообразным веществом, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской

Экспертиза показала, что порошок - это амфетамин. Сейчас северянин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним: жителя Мурманска приговорили к 4,5 годам лишения свободы за попытку сбыта наркотиков.

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