У 21-летнего жителя Апатитов нашли амфетамин в крупном размере

Молодого человека задержали с амфетамином.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
21-летнему жителю Апатитов грозит до 10 лет лет лишения свободы за незаконный оборот наркотиков. Молодого человека правоохранители задержали на улице Бредова.
- Во время личного досмотра стражи порядка обнаружили сверток из полимерной пленки с белым порошкообразным веществом, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской
Экспертиза показала, что порошок - это амфетамин. Сейчас северянин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним: жителя Мурманска приговорили к 4,5 годам лишения свободы за попытку сбыта наркотиков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru