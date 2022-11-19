В Мурманске сбили водителя, стоявшего на дороге у своей сломавшейся машины

ДТП произошло на улице Радищева. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманске 17 ноября водитель попал в больницу из-за другого водителя, но не при столкновении машин.

У северянина сломалась машина, поэтому он находился у края проезжей части, разбираясь в поломке. В этот момент на него наехал Hyundai. Все случилось у дома №13 на улице Академика Павлова. Иномарка ехала со стороны проспекта Кирова в сторону Радищева.

- Сотрудники Госавтоинспекции на месте провели освидетельствование водителя Hyundai, результат которого показал 0,377 мг/л выдыхаемого воздуха. Был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния), - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Пострадавшего водителя доставили в больницу, а виновнику ДТП грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на два года.

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