Исландский город Акюрейри разорвал побратимские отношения с Мурманском

Список городов-побратимов Мурманска сокращается.
Фото: Олег ФИЛОНОК
Список городов-побратимов Мурманска вновь сократился. Совет депутатов исландского Акюрейри единогласно проголосовал за прекращение особых отношений со столицей Заполярья.
Мурманск и Акюрейри были побратимами с 14 октября 1994 года.
Напомним: ранее были прекращены отношения с польским Щециным и шведским Лулео. Их названия уже убрали или оставили с пометками на памятнике городам-побратимам.
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