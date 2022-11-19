Исландский город Акюрейри разорвал побратимские отношения с Мурманском

Список городов-побратимов Мурманска сокращается. Фото: Олег ФИЛОНОК

Список городов-побратимов Мурманска вновь сократился. Совет депутатов исландского Акюрейри единогласно проголосовал за прекращение особых отношений со столицей Заполярья.

Мурманск и Акюрейри были побратимами с 14 октября 1994 года.

Напомним: ранее были прекращены отношения с польским Щециным и шведским Лулео. Их названия уже убрали или оставили с пометками на памятнике городам-побратимам.

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