Момент страшной аварии под Апатитами попал на видео

Под Апатитами, напротив базы отдыха "Радужная", произошло серьезное ДТП. Фото: vk.com/murmansk.region

Под Апатитами, напротив базы отдыха "Радужная", произошло серьезное ДТП. Водитель Opel съехала с дороги и врезалась в дерево, машина опрокинулась.

Момент аварии опубликовали в Telegram-канале "Регион 51". Женщине удалось выбраться из автомобиля.

Напомним: в районе Североморска произошло ДТП с двумя пострадавшими. Toyota Land Cruiser вылетела в кювет.

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