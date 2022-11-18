Момент страшной аварии под Апатитами попал на видео

Под Апатитами, напротив базы отдыха "Радужная", произошло серьезное ДТП. Фото: vk.com/murmansk.region
Под Апатитами, напротив базы отдыха "Радужная", произошло серьезное ДТП. Водитель Opel съехала с дороги и врезалась в дерево, машина опрокинулась.
Момент аварии опубликовали в Telegram-канале "Регион 51". Женщине удалось выбраться из автомобиля.
Напомним: в районе Североморска произошло ДТП с двумя пострадавшими. Toyota Land Cruiser вылетела в кювет.
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