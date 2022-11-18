Жители Мурманской области могут пройти идентификацию для карты болельщика через МФЦ

С 15 ноября жители Мурманской области могут посетить МФЦ для идентификации карты болельщика. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 15 ноября жители Мурманской области могут посетить МФЦ для идентификации карты болельщика. Соответствующее заявление продается через «Госуслуги», а приглашение до посещения многофункционального центра приходит в личный кабинет.

— Сервис по карте болельщика доступен во всех центрах «Мои Документы» Мурманской области. Северяне, планирующие посетить спортивные мероприятия, могут подтвердить личность в наших отделениях, – сообщила руководитель «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области» Ольга Ярыченко.

Для прохождения идентификации важно взять с собой документ, подтверждающий личность. Карта болельщика выдается в электронном виде.

Напомним: в Мурманске в Октябрьском отделении МФЦ начали тестировать выдачу документов через постамат. Теперь посетителям не нужно брать талон и ждать в очереди, чтобы забрать готовые документы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru