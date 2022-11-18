Жители Мурманской области могут пройти идентификацию для карты болельщика через МФЦ

С 15 ноября жители Мурманской области могут посетить МФЦ для идентификации карты болельщика.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
С 15 ноября жители Мурманской области могут посетить МФЦ для идентификации карты болельщика. Соответствующее заявление продается через «Госуслуги», а приглашение до посещения многофункционального центра приходит в личный кабинет.
— Сервис по карте болельщика доступен во всех центрах «Мои Документы» Мурманской области. Северяне, планирующие посетить спортивные мероприятия, могут подтвердить личность в наших отделениях, – сообщила руководитель «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области» Ольга Ярыченко.
Для прохождения идентификации важно взять с собой документ, подтверждающий личность. Карта болельщика выдается в электронном виде.
Напомним: в Мурманске в Октябрьском отделении МФЦ начали тестировать выдачу документов через постамат. Теперь посетителям не нужно брать талон и ждать в очереди, чтобы забрать готовые документы.
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