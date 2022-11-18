В районе Островного ограничили выход судов в Баренцево море

В Островном веден режим повышенной готовности.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области ограничили выход маломерных судов в Баренцево море. Об этом предупреждают в Управлении по ГОЧС и ПБ региона.
Ограничение связано с неблагоприятной погодой, оно будет действовать на территории Островного с 00.00 19 ноября до 00.00 20 ноября.
В Островном веден режим повышенной готовности.
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