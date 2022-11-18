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НовостиОбщество18 ноября 2022 13:53

В районе Островного ограничили выход судов в Баренцево море

Введен режим повышенной готовности
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
В Островном веден режим повышенной готовности.

В Островном веден режим повышенной готовности.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области ограничили выход маломерных судов в Баренцево море. Об этом предупреждают в Управлении по ГОЧС и ПБ региона.

Ограничение связано с неблагоприятной погодой, оно будет действовать на территории Островного с 00.00 19 ноября до 00.00 20 ноября.

В Островном веден режим повышенной готовности.

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